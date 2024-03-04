Правда ли, что население Британии каменного века снесло цунами

Почти 8200 лет назад, в далеком прошлом, произошло событие, оставившее неизгладимый след в истории. Подводный оползень, известный как Сторегга, вспыхнул у берегов Норвегии, вызвав разрушительное цунами, которое охватило значительные части северной Европы. В результате этого события случилось массовое сокращение населения в Великобритании.

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Ученые из Университета Йорка и Университета Лидса решили выяснить, каким образом это катастрофическое событие повлияло на численность населения, и является ли оно основной причиной этого сокращения или на него повлияли иные факторы. Их исследование привело к интересным выводам, документ с результатами опубликован в рецензируемом журнале Journal of Quaternary Science.

По словам Патрика Шаррокса, главного автора статьи, целью которой было детальное исследование этого вопроса, "предполагаемое сокращение численности населения произошло сразу после того, как произошло цунами Сторегга". Однако ученые столкнулись с трудностью в определении того, какое событие оказало большее влияние, так как в это же время наблюдался холодный период, который мог также сказаться на численности населения.

Для более детального анализа исследователи построили компьютерное моделирование, позволяющее проследить, насколько далеко вглубь суши проникли волны цунами. Их выводы указывают на то, что цунами могло уничтожить значительную часть населения в Хоуике, Нортумберленд, на севере Англии.

Известно, что волны цунами Сторегга достигли Шетландских островов, а также оказали воздействие на территории Норвегии, Англии, Дании, Гренландии и Шотландии. Места с наиболее узкими долинами, как, например, Шетландские острова, могли быть особенно уязвимыми перед гигантскими волнами, достигавшими высоты более 65 футов.

Несмотря на отсутствие письменных свидетельств о катастрофе, следы цунами обнаружены в отложениях осадков на суше, которые формировались во время этого события. Хотя эти слои могут разрушаться со временем и в результате человеческой деятельности, они являются важными археологическими памятниками, предоставляющими информацию о масштабах прошлых катастроф и помогающими понять, насколько часто подобные события происходили в прошлом.

Существует предположение, что население Великобритании каменного века не было готово к такому рода природным бедствиям, как цунами. Ученые полагают, что предшествующий оползень убийственной волны, возможно, привлекал людей к воде, что могло привести к их гибели. Это событие также могло сказаться на ресурсах, необходимых для выживания, таких как орешники, что дополнительно усложнило бы обстановку.

Тем не менее, несмотря на то, что численные модели могут помочь в реконструкции того, что произошло в прошлом, их способность полностью передать сложность прошлых событий ограничена. Слишком далекое прошлое оставляет много пространства для неопределенности, что делает точную оценку масштабов катастроф сложной задачей.