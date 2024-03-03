День 3 марта в истории
Всемирный день дикой природы.
Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации от 20 декабря 2013 года.
Всемирный день слуха.
Учрежден Всемирной организацией здравоохранения в 2007 году на I Международной конференции по предотвращению и реабилитации нарушений слуха.
Всемирный день писателя (Всемирный день мира для писателя).
Учрежден в январе 1986 года участниками 48-го международного конгресса ПЕН-клуба. Эта международная правозащитная неправительственная организация, которая объединяет писателей, поэтов и журналистов, пишущих в различных литературных жанрах, была создана в октябре 1921 года в Лондоне.
Международный день детского телевидения и радиовещания.
Праздник был учрежден по инициативе Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в апреле 1994 года и отмечается в первое воскресенье марта. В этом году он выпадает на 3 марта.
В Международный день детского телевидения и радиовещания во многих странах мира центральные, региональные и городские телеканалы и радиостанции предоставляют свое эфирное время для показа детских телепрограмм и радиопостановок.