Как у «Калевалы» нашелся автор

Книга этой недели — карело-финский поэтический эпос "Калевала" Элиаса Леннрота.

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В конце февраля исполнилось 189 лет с момента первой публикации карело-финского эпоса "Калевала". На фоне растущего интереса к скандинавской культуре растет и внимание к "Калевале". Хотя формально карело-финскую мифологию не относят к истории Скандинавских стран. Тем не менее недавно вышло новое издание "Калевалы" именно в скандинавской серии "НордБук" издательства "Городец".

Как появился День Калевалы

В 1835 году вышло первое издание "Калевалы". Предисловие к карело-финскому поэтическому эпосу написал некий Э. Л. и датировал его 28 февраля. Довольно быстро "Калевала" стала популярным произведением и одним из самых издаваемых на финском языке. Сейчас эпос переведен на 65 языков. В некоторых странах, в том числе и в России, существует несколько вариантов переводов, а также множество адаптаций.

«Начиная с 1860 года 28 февраля в Финляндии День Калевалы отмечается как национальный праздник наравне с Днем финской культуры. Потому что именно "Калевала" укрепила веру нации в широкие возможности собственного языка и литературы. Это было важно для Финляндии, потому что в начале XX века она получила статус автономного княжества в составе Российской империи и закончилось многовековое шведское владычество. А развитие финского языка имело огромное значение для страны», — рассказывала на Дне Калевалы литературовед и выпускающий редактор серии "НордБук" издательства "Городец" Елена Дорофеева.

Тогда же в академических кругах начались дискуссии о том, какое литературное произведение сможет прославить Финляндию и финский язык. Выбор пал на "Калевалу". Хотя она не только финская, но и карельская. Поскольку песни, которые входят в эпос, принадлежат также и Карелии не только с точки зрения общей мифологии. Именно там они и были записаны. В начале XIX века в Карелии была еще жива напевческая традиция, которую сложно было найти в Финляндии. Финский языковед и врач Элиас Леннрот, который скрывался под инициалами Э. Л., отправился в экспедицию именно в Карелию, где записал наибольшую часть эпоса.

Кстати, в Карелии существует Калевальский район, который получил свой статус в 1935 году на столетие выхода эпоса, и одноименный поселок. Там растет сосна, которая сейчас стала местной достопримечательностью. По легенде, Элиас Леннрот сидел именно под этим деревом и записывал песни "Калевалы".

По традиции "Калевалу" пели вдвоем, держались за руки и раскачивались. Хотя были случаи и сольного исполнения. При этом традиция рунопения ни для Финляндии, ни для Карелии не считается пережитком. Это часть культуры, которая актуальна и интегрирована в современное искусство.

Народное творчество или авторское произведение?

"Калевала" известна как карело-финский поэтический эпос. Эта характеристика почти всегда указана на обложке. А вот имя Элиаса Леннрота — нет. Иногда его обозначают как составителя.

«Это не совсем верно и, на мой взгляд, несправедливо. Потому что настоящим создателем "Калевалы" был талантливый ученый-фольклорист, языковед и врач Элиас Леннрот. Но его имя долгое время оставалось неизвестно», — считает Елена Дорофеева.

Неизвестность Леннрота как автора "Калевалы" была связана в первую очередь с его скромностью. В том же первом предисловии он обозначил себя лишь инициалами. Правда, дело не только в скромности, но и, как сейчас бы сказали, в медийной презентации. Когда "Калевала" только вышла в свет, одним из первых на нее отреагировал немецкий сказочник, фольклорист и один из братьев Гримм — Якоб Гримм. Он написал восторженную статью, в которой назвал "Калевалу" народным эпосом. Затем авторство народу приписал и первый переводчик "Калевалы" на шведский язык М.А. Кастрен. В итоге эта "ошибка" прижилась и просуществовала многие десятилетия.

«Но все-таки со временем возник спор о роли поэтического мастерства Леннрота в создании "Калевалы". Известный отечественный фольклорист Владимир Пропп еще в 1949 году одним из первых написал, что современная наука не может стоять на точке зрения отождествления "Калевалы" и народного эпоса. Он говорил, что Леннрот не следовал народной традиции, а ломал ее, нарушал фольклорные законы и нормы и подчинял народный эпос литературным нормам и требованиям нового времени. Это была революционная точка зрения, которую не приняли в академических кругах. Проппу даже не разрешили выступить с докладом на эту тему. Эта статья была опубликована только 1976 году», — рассказала Елена Дорофеева.

Уже позже ученые провели лингвистический анализ текста. И тогда стало понятно, что народные песни были основой для оригинального авторского произведения с придуманным сюжетом и героями.

Сейчас Элиаса Леннрота называют вторым отцом финского языка. Помимо "Калевалы", он написал много книг, связанных с финской культурой. Это пословицы, сборник народных песен, шведско-финский словарь, ботанический справочник, а также "Домашний лекарь финского крестьянина", который был невероятно популярен. Кроме этого, Леннрот придумывал слова, которых не было в финском языке, поскольку в начале XIX века этот язык был в основном языком крестьян. Леннрот придумал и ввел в лексикон такие слова, как "литература", "температура", "национальность", "мысль", "образование", "договор", "республика" и многие другие.