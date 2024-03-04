Почему среди сумоистов сегодня больше монголов, чем японцев

Сумо зародилось в Японии более полутора тысячи лет. В свое время эти поединки проводили в качестве дани богам для богатого урожая. Сегодня это важный элемент культуры страны. Однако среди сумоистов все больше монголов, а не японцев. О причине этого рассказа портал South China Morning Post.

© Unsplash.com

Первые чемпионы сумо или екудзуны неяпонцы появились в 90-е годы. В начале нулевых среди них возникли монголы. Последние переезжали ради новой жизни.

Дело в том, что Монголия имеет два экономических столпа: полезные ископаемые и сельское хозяйство. На фоне этого борьба сумо для молодого человека выглядит достаточно заманчивым предложением. Кроме того, сами монголы имеют традиционную борьбу бо. Она считается одной из самых грозных стилей рукопашной.

Монголы выносливы и обладают крепким телосложением. Благодаря этим данным они быстро заслужили уважение в традиционном японском спорте. Сегодня монгольские сумоисты доминируют среди борцов сумо.