Принцесса Диана была иконой стиля, но она также была известна тем, что время от времени нарушала строгие правила королевского протокола. Хотя эти нарушения не были умышленными, они лишь подчеркивали ее человечность и стремление быть ближе к простым людям.

Члены британской королевской семьи обязаны следовать строгому протоколу, регулирующему их поведение на публике. Однако принцесса Диана, которая вышла замуж за принца Чарльза в 1981 году, не всегда строго придерживалась этих правил.

Одним из наиболее запоминающихся моментов, когда принцесса Диана нарушила протокол, было ее участие в школьном забеге. Она присоединилась к ученикам начальной школы в Лондоне во время их ежегодного забега, к изумлению присутствующих. Протокол требовал, чтобы члены королевской семьи оставались на обочине во время таких мероприятий, но принцесса Диана решила принять участие и пробежала несколько сотен метров вместе с другими родителями.

Отказ от перчаток при рукопожатиях. Согласно королевскому протоколу, члены королевской семьи должны носить перчатки при рукопожатиях во время публичных мероприятий. Однако принцесса Диана часто игнорировала это правило, предпочитая контактировать с людьми напрямую, без барьеров.

Несмотря на эти нарушения протокола, принцесса Диана оставалась любимой и уважаемой фигурой как в Великобритании, так и во всем мире. Ее человечность и стремление быть ближе к простым людям лишь подчеркивали ее обаяние и притягательность.