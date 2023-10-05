Члены британской королевской семьи должны соблюдать строгий дресс-код на публичных мероприятиях. Эти правила отражают традиции и протоколы королевской семьи.

Женщинам запрещено носить платья выше колен. Им также следует носить колготки в любую погоду и избегать слишком открытой одежды. В течение дня предпочтение отдается платьям и костюмам нейтрального цвета, а вечером допускаются более яркие и нарядные костюмы. Украшения и макияж должны быть скромными.

Всем мальчикам до 8 лет запрещено носить брюки. Поэтому в любую погоду королевские дети носят шорты.

Публичный образ королевской семьи поддерживает ее авторитет в обществе, поэтому все костюмы тщательно подбираются командой профессионалов.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Zarinalv.