Приметы и поверья на 5 марта: что нельзя делать в день Тимофея Весновея

5 марта по народному календарю отмечается день Тимофея Весновея. К этому времени южные ветра начинали приносить тепло. В старину говорили: «Тимофей Весновей – тепло у дверей». Также считается, что в этот день начинается сокодвижение в березах и кленах. Еще одно название этого дня – день Катыша, в честь последних дней катания на санках по еще не сошедшему снегу и льду.

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В этот день на Руси принято было ходить в гости и приглашать к себе близких. Люди выпекали круглый хлеб на коровьем масле (колобок-катыш), выбрасывали старую непригодную для носки обувь, чтобы привлечь достаток. Новую при этом надевать было нельзя, чтобы не накликать бедность. Не принято было вытираться новым или свежепостиранным полотенцем, иначе могут возникнуть проблемы с кожей. Матерям нельзя было целовать новорожденных, чтобы не передать им свою судьбу и неприятности.

Нельзя ночью смотреть на небо, если увидеть падающую звезду, вскоре можно потерять родного человека. Замужним женщинам запрещается стоять под звездным небом, чтобы нечистая не выгнала из постели супруга. Не стоит клясться и давать обещания – из-за серьезных трудностей их можно не сдержать. Не принято бросать недоделанное дело.

Женщинам нельзя завивать волосы, чтобы не стать жертвой слухов, а мужчинам стричь бороду, чтобы не навлечь на себя финансовые проблемы. Запрещается греметь ведрами, чтобы не накликать множество мелких неприятностей. Нельзя сажать, обрезать и пересаживать растения – они могут стать слабыми или перестанут расти.