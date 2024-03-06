Популярность суши с лососем в Японии – это результат масштабной политической и экономической кампании, проведенной норвежскими производителями рыбы в 1980-х годах.

В то время норвежская рыбная индустрия переживала бурный рост благодаря развитию аквакультуры лосося. Объемы производства стремительно росли, но внутренний рынок был ограничен. Правительство Норвегии осознавало, что для дальнейшего развития отрасли необходимо завоевывать новые экспортные рынки.

Одной из главных целей стала Япония – страна с многовековыми традициями потребления рыбы и морепродуктов. Однако преодолеть культурные барьеры и убедить японцев отказаться от устоявшихся вкусов было непросто. Норвежцам пришлось проявить незаурядную изобретательность и настойчивость.

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Норвежские власти объединили усилия производителей, маркетологов и дипломатов. Был разработан целый комплекс мер по продвижению лосося в Японии. Это включало агрессивную рекламную кампанию, демпинговые цены для проникновения на рынок, создание специальных блюд из лосося привлекательных для японцев. На эти цели были выделены огромные бюджеты.

Об этом рассказал в своем видео блогер @Egormq.