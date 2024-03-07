Александровская колонна, возвышающаяся на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, является одним из самых узнаваемых символов города. Однако в течение долгого времени после ее открытия в 1834 году жители Петербурга боялись приближаться к этому величественному монументу.

Причиной страха было то, что 47,5-метровая колонна, весом около 600 тонн, не имела никаких креплений, удерживающих ее на месте. Она была установлена исключительно за счет собственного веса и идеальной обработки основания.

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Создатель колонны, архитектор Огюст Монферран, был настолько уверен в своих расчетах, что не счел нужным использовать какие-либо дополнительные крепления. Однако горожане, далекие от тонкостей инженерных расчетов, не разделяли этой уверенности.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Eliza.Krasnaya.