В Большом Козловском переулке притаилась поистине уникальная постройка. Ширина этого дома составляет всего один оконный проем, что делает его самым узким жилым зданием в столице.

Необычный дом представляет собой своеобразную «заплатку» между двумя соседними строениями, относящимися к разным историческим эпохам. Слева от него находится шестиэтажный доходный дом Шугаева, возведенный в начале ХХ века в популярном тогда стиле модерн. Справа – пятиэтажное здание 1957 года постройки, типичный образец сталинской эпохи с характерными элементами неоклассицизма.

Само узкое строение, по всей видимости, появилось позднее, когда городские власти решили оптимально использовать каждый свободный клочок земли в престижном арбатском районе. Точная дата его возведения неизвестна, но скорее всего оно было надстроено между двумя соседними домами в 1960-70х годах.

Почему в 19 веке жители Петербурга боялись Александровскую колонну

Несмотря на свои миниатюрные размеры, удивительный домик является полноценным жилым зданием со всеми необходимыми коммуникациями. Трудно представить, какие квартиры могут находиться внутри, ведь ширина постройки составляет 3,5 метра.