Трудоголизм глубоко укоренился в японской культуре труда и является одним из самых серьезных вызовов современного японского общества. Японцы известны своей невероятной работоспособностью, преданностью делу и готовностью жертвовать личным временем ради карьеры.

Одним из ярких проявлений трудоголизма в Японии является отношение к отпускам. Большинство японских компаний предоставляют своим сотрудникам право на оплачиваемый отпуск, однако взять его на две-три недели подряд считается в высшей степени неприличным. Обычная продолжительность отпуска в Японии редко превышает 5 дней.

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Помимо этого, в крупных корпорациях существует неписаное правило – приходить на работу заблаговременно, за полчаса до официального начала рабочего дня. Равно как и задерживаться после окончания смены, пока не уйдет непосредственный руководитель. Такая практика является признаком лояльности и преданности компании.