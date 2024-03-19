В советские времена паркетные полы были повсеместным явлением в квартирах по всей стране. Хотя сегодня паркет считается дорогим и стильным решением, в те годы его укладывали вовсе не из соображений роскоши или красоты. Основной причиной популярности паркета были сугубо практические факторы производства и наличия ресурсов.

Массовое жилищное строительство при Сталине, а затем и при Хрущеве требовало большого количества напольных покрытий. В стране действовали заводы по производству паркетной доски, налаженные еще до революции. Поэтому паркет оказался самым доступным материалом для новостроек. Другие напольные покрытия, такие как линолеум и ДВП, хоть и были дешевле в производстве, не выпускались в достаточных объемах.

Как выглядел нереализованный проект пластмассовых «хрущевок»

Советские власти решили не ломать устоявшуюся систему и продолжили использовать паркет для удовлетворения потребностей строительного бума. Вместо того, чтобы налаживать выпуск современных материалов с нуля, проще было задействовать уже существующие мощности паркетных фабрик.

Об этом рассказал в своем видео блогер @Callmedemid.