Йен Ашер, 48-летний британец, переехал в Австралию в поисках лучшей жизни. Он мечтал о счастливой семье и работе по душе. Однако реальность оказалась совсем иной. Вместо осуществления своих мечтаний, Йен провел пять долгих лет, продавая ковры на неинтересной ему работе. А его супруга подала на развод, разрушив мечты о семейной идиллии.

Погрузившись в глубокую депрессию из-за разочарований в жизни, Йен решился на отчаянный шаг. Он выставил свою жизнь на продажу через аукцион eBay. В лот входило все его имущество: дом с мебелью, автомобиль, мотоцикл, гидроцикл и парашютное снаряжение.

Описание лота гласило: "Хватит с меня такой жизни, мне она больше не нужна". Торги стартовали всего с одного доллара, но в итоге лот был продан за невероятную сумму в 305 тысяч долларов.

Кем был человек, который не ел больше года

Оставшись лишь с паспортом на руках Ашер составил список из ста целей, которых планировал достичь за сто недель новой, свободной жизни.

Продав свое прошлое, Йен получил не только финансовые средства, но и шанс распрощаться с разочарованиями и обрести желанную свободу для самореализации.