Любовь – сильное чувство, способное изменить жизнь любого человека, даже коронованной особы. На протяжении истории были монархи, которые ради любимого человека были готовы пожертвовать короной и троном.

Ради того, чтобы жениться на принцессе Елизавете (будущей королеве Елизавете II), принцу Филиппу пришлось пойти на некоторые жертвы и отказаться от своих прежних титулов. Он отказался от греческого и датского королевских титулов принца, а также он был вынужден сменить веру – перейти из греческого православия в англиканство.

Три случая, когда принцесса Диана нарушала королевский протокол

После узаконивания отношений с Елизаветой, ему был присвоен титул принца-консорта, благодаря чему он мог пользоваться всеми привилегиями, но не мог расчитывать на трон.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Eliza.krasnaya.