В конце 2023 года песня «Новый герой» советской поп-группы «Мираж» неожиданно пережила новую волну популярности после выхода нашумевшего молодежного сериала «Слово пацана».

Релиз дебютного альбома «Миража» под названием «Звезды нас ждут» в 1987 году вызвал большой резонанс среди слушателей. На этой пластинке вокальные партии были распределены между двумя исполнительницами - Наталией Гулькиной, которая спела пять песен, и Маргаритой Суханкиной, подарившей свой голос трем трекам, в том числе и упомянутому «Новому герою».

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Многие обратили внимание на одну из композиций под названием «Новый герой» и заметили ее сходство с хитом Бонни Тайлер «Holding Out for a Hero». Несмотря на некоторые обвинения в плагиате, запоминающаяся мелодия и энергичная подача принесли композиции широкую популярность среди советских меломанов.