Граненый стакан — простое, но ставшее культовым изделие из стекла, являющееся одним из символов советской эпохи и неотъемлемой частью быта миллионов людей в СССР. Его появление было обусловлено не только эстетическими, но и практическими соображениями.

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Создание граненого стакана относят к 1943 году. Стеклодувам было поручено спроектировать образцы посуды для заведений общепита. С развитием посудомоечных машин возникла необходимость в прочных, но привлекательных стаканах, легких в мойке. После многих попыток был создан граненый стакан, отличавшийся особым дизайном. Прочность и износостойкость граненого стакана сделали его идеальным для массового использования в системе общепита, поэтому посуду начали массово производить.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @Callmedemid.