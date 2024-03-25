Возвращение легенды: бренды из СССР, которые до сих пор в цене

Несмотря на то, что СССР прекратил существование более 30 лет назад, теплые воспоминания о той эпохе продолжают жить в сердцах миллионов людей. Советское наследие, культура и искусство до сих пор вызывают восхищение не только в нашей стране, но и за границей. Советский Союз более 70 лет был одной из главных экономик мира и производил множество вещей. Журналисты life.ru собрали список популярных товаров из прошлого, которые даже сейчас не потеряли своей актуальности.

Топ-6 лучших советских товаров — в галерее "Рамблера".