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Возвращение легенды: бренды из СССР, которые до сих пор в цене

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Велосипеды "Орлёнок" были созданы для юных поклонников двухколесного транспорта. Несмотря на возраст их до сих пор ценят за надежность и классический ретро дизайн.
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Велосипеды "Орлёнок" были созданы для юных поклонников двухколесного транспорта. Несмотря на возраст их до сих пор ценят за надежность и классический ретро дизайн. 
© Wikipedia Commons
Холодильники ЗИЛ были настоящей мечтой советских домохозяек.
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Холодильники ЗИЛ были настоящей мечтой советских домохозяек. 
© РИА Новости
Можете представить, но некоторые экземпляры до сих пор продолжают нести службу на кухнях россиян.
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Можете представить, но некоторые экземпляры до сих пор продолжают нести службу на кухнях россиян.  
© РИА Новости
Обувь — это конечно не холодильник.
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Обувь — это конечно не холодильник. 
© ТАСС

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Но советские граждане до сих пор помнят ленинградскую марку "Скороход", которая считалось символом удобства и долговечности.
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Но советские граждане до сих пор помнят ленинградскую марку "Скороход", которая считалось символом удобства и долговечности.  
© ТАСС
О советских мотоциклах среди молодежи ходят настоящие легенды.
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О советских мотоциклах среди молодежи ходят настоящие легенды. 
© РИА Новости
Среди самых прожженных байкеров сейчас ценятся не американские “Харлеи”, а наши старые добрые "Восходы".
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Среди самых прожженных байкеров сейчас ценятся не американские “Харлеи”, а наши старые добрые "Восходы". 
© РИА Новости
Одежда от фабрики "Большевичка" крайне высоко ценилась в СССР.
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Одежда от фабрики "Большевичка" крайне высоко ценилась в СССР. 
© РИА Новости
Рубашки, костюмы и пальто этой марки всегда выделяли своих владельцев из толпы.
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Рубашки, костюмы и пальто этой марки всегда выделяли своих владельцев из толпы. 
© ТАСС

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"Зенит" — был и остается одним из самых известных советских брендов зеркальных фотокамер.
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"Зенит" — был и остается одним из самых известных советских брендов зеркальных фотокамер.  
© РИА Новости
Даже сейчас в России есть любители, которые продолжают заниматься пленочной фотографией и создают настоящие шедевры с помощью этого фотоаппарата.
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Даже сейчас в России есть любители, которые продолжают заниматься пленочной фотографией и создают настоящие шедевры с помощью этого фотоаппарата. 
© РИА Новости

Несмотря на то, что СССР прекратил существование более 30 лет назад, теплые воспоминания о той эпохе продолжают жить в сердцах миллионов людей. Советское наследие, культура и искусство до сих пор вызывают восхищение не только в нашей стране, но и за границей. Советский Союз более 70 лет был одной из главных экономик мира и производил множество вещей. Журналисты life.ru собрали список популярных товаров из прошлого, которые даже сейчас не потеряли своей актуальности.

Топ-6 лучших советских товаров — в галерее "Рамблера".

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