В середине ХХ века в небольшом городке штата Теннесси жила и творила талантливая художница Маргарет Кин. С раннего детства она обладала уникальным стилем рисования, изображая персонажей с гиперболизированными большими глазами. Эта особенность делала ее работы поистине узнаваемыми.

В 1955 году Маргарет вышла замуж за Уолтера Кина. Несмотря на семейную жизнь, она продолжала писать картины, черпая вдохновение в окружающем мире. Однако ее муж настоял, чтобы Маргарет подписывала свои полотна его именем. Уолтер убедил жену, что общество не примет работы женщины-художницы из-за сложившихся предрассудков.

Годами Уолтер Кин выдавал картины талантливой супруги за свои произведения, принимая хвалебные отзывы критиков и зарабатывая деньги, которые по праву принадлежали Маргарет. Художница долго молчала, опасаясь публичного осуждения и презрения.

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Но Маргарет все же решилась на развод и публично призналась, что создавала картины сама, а ее бывший супруг лишь незаконно присваивал себе плоды ее творческого труда. Она подала на Уолтера в суд, обвиняя его в фальсификации.