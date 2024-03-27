Русские фамилии имеют давнюю историю, уходящую корнями в глубь веков. Среди них можно выделить несколько групп, которые считаются одними из самых древних.

Во-первых, это фамилии с окончаниями -их и -ых, такие как Сидорых, Андреевых. Эти фамилии образовались от отчеств и указывали на принадлежность к определенному роду или семье.

К числу древнейших относятся фамилии с окончаниями -ово, -ево, -аго, например, Иванов, Петров, Сидоров, Кузнецов. Они происходят от прозвищ или профессий предков и также начали формироваться в XV-XVI веках среди различных сословий.

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Очень древними считаются фамилии, образованные от географических названий мест, откуда были родом их носители. Примерами могут служить фамилии Москвин, Тверской, Вологодский, Рязанцев и многие другие.