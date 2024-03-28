Новый Арбат – одна из самых узнаваемых и необычных улиц российской столицы. Широкая магистраль, протянувшаяся через исторический центр Москвы, резко контрастирует с окружающей ее старинной застройкой и извилистыми переулками. Из-за этого контраста Новый Арбат получил символичное прозвище "вставная челюсть".

До начала 1960-х годов на месте нынешнего Нового Арбата располагался типичный для центра Москвы район с сетью небольших улочек, сформировавшихся еще в XVI веке. Однако в 1962 году советские власти приняли решение проложить здесь широкую современную магистраль.

Где находится самый узкий дом Москвы

Для реализации этого амбициозного проекта пришлось снести всю историческую застройку квартала. Несмотря на протесты москвичей, не желавших терять памятники старины, работы были проведены. Новая трасса не только контрастировала с окрестной исторической и сталинской застройкой, но и отличалась новаторской архитектурой жилых и офисных зданий вдоль нее.