В Китае существует распространенное явление, когда люди предпочитают не вмешиваться и не оказывать помощь пострадавшим на улицах или в общественных местах. Причина этого кроется в опасениях, связанных с юридическими последствиями и возможностью быть обвиненными в причинении вреда тому, кому они пытались помочь.

Как трудоголизм стал одним из главных минусов жизни в Японии

Данная проблема берет свое начало из нескольких резонансных случаев, когда люди, искренне желавшие помочь пострадавшим, сами оказывались втянутыми в судебные разбирательства и были вынуждены нести значительные финансовые издержки.

Случалось, что пострадавшие или их родственники обвиняли добровольных помощников в причинении вреда здоровью или требовали компенсации за предполагаемую неправильную процедуру оказания помощи.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @Fromtheothershore.