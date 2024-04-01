На протяжении десятилетий некоторые песни выделялись из общего потока и становились настоящими культурными феноменами. Они не просто занимали верхние строчки хит-парадов, но оказывали глубокое влияние на музыкальный мир и общество в целом.

Песня "Smells Like Teen Spirit" группы Nirvana стала гимном поколения 90-х. Эта песня из альбома "Nevermind" 1991 года ознаменовала расцвет гранжа и альтернативного рока. Хрипловатый вокал Курта Кобейна, тяжелые гитарные риффы и анархическая энергия сделали ее культовой. "Smells Like Teen Spirit" возглавляла многие чарты и считается одной из величайших рок-песен.

Как появилась культовая песня «Новый герой» группы «Мираж»

"Маcarena" в исполнении испанских певцов Los Del Rio взорвала танцполы в 1996 году. Это безумно зажигательная латино-поп композиция с незамысловатым, но цепляющим танцевальным движением. "Маcarena" стала глобальным феноменом, захватив хит-парады по всему миру.

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