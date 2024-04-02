Москва всегда была центром притяжения для людей со всей страны и из-за рубежа. Однако среди многомиллионного населения города есть небольшая, но особенная группа, которую можно с полным правом назвать коренными москвичами.

Чтобы считаться истинным коренным жителем Москвы, недостаточно просто родиться в городе. По общепринятому определению, коренным москвичом можно назвать человека, чьи родители, бабушки и дедушки также были рождены в Первопрестольной.

Интересным фактом является то, что таких людей, представителей многих поколений московских семей, среди нынешних жителей города насчитывается примерно 10%.

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При определении коренных москвичей не стоит делать выводы, основываясь на национальности. Москва издавна была многонациональным городом, где представители разных народов веками составляли неотъемлемую часть ее населения.

Так армянская община присутствует в Москве уже с XIV века, а грузинская – с XVII века.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @eskvortsov.