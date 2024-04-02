Выражение «беречь как зеницу ока» часто используется в переносном смысле для обозначения чего-то очень ценного, дорогого и любимого. Однако мало кто задумывается над буквальным значением этого выражения и его происхождением.

На самом деле зеница или зрачок – это круглое отверстие в центре радужной оболочки глаза. Зеница играет ключевую роль в процессе зрения, регулируя количество света, попадающего внутрь глаза. В зависимости от освещения зеница может расширяться или сужаться, тем самым контролируя яркость воспринимаемого изображения.

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Слово «зеница» произошло от старославянского «зьница», что буквально переводится как «отверстие». Таким образом, зеница – это центральная часть глаза, его самая суть и сердцевина.

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