На окраине небольшого городка Тусон, что в пустынной Аризоне, раскинулось одно из самых впечатляющих и масштабных авиационных кладбищ в мире. Это гигантское хранилище, получившее название "Кладбище самолетов", занимает территорию более 6500 га и является вечным пристанищем для более чем 5000 списанных авиалайнеров.

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Идея создания подобного места зародилась во времена Второй мировой войны, когда военно-воздушные силы США столкнулись с необходимостью хранения огромного количества самолетов, выведенных из эксплуатации. Сухой жаркий климат Аризонской пустыни оказался идеальным для консервации авиационной техники, защищая ее от коррозии и других разрушительных факторов.

Подробнее об этом месте рассказал в своем видео блогер @gordeybogdanov.