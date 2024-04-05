Бананы, которые мы привыкли видеть в продуктовых магазинах и на рынках, действительно являются клонами. Это может показаться странным, учитывая их широкое распространение и разнообразие видов, но все объясняется особенностями выращивания и истории банановой индустрии.

В начале ХХ века распространенным сортом бананов был Грос Мишель. Однако в 1950-х годах этот сорт был практически полностью уничтожен эпидемией грибковой болезни. Плантаторы бананов понесли огромные убытки, и им пришлось искать альтернативу.

Выбор пал на разновидность под названием Кавендиш. Этот сорт оказался устойчивым к панамской болезни и имел приятный вкус. Более того, Кавендиш практически не производит семян, что делает его размножение относительно простым - путем клонирования.

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Коммерческие банановые плантации по всему миру стали выращивать именно этот сорт, размножая его вегетативным путем из побегов и черенков. Таким образом, все бананы Кавендиш, которые мы едим сегодня, являются генетическими клонами одного и того же растения.