В рамках ожесточенной конкуренции на рынке авиаперевозок, авиакомпании нередко прибегают к остроумным маркетинговым уловкам, чтобы выделиться среди конкурентов. Именно такая ситуация произошла, когда авиакомпания Jet Airways решила рассказать о своих обновлениях с помощью громкой рекламной кампании.

Jet Airways разместила билборды с крупным объявлением "Мы изменились!". Этот ход был призван привлечь внимание потенциальных клиентов и заинтриговать их.

Однако конкурирующая авиакомпания Kingfisher Airlines решила подшутить над Jet Airways и разместила свою рекламу прямо над билбордами Jet Airways со словами "Это мы заставили их измениться". Таким образом, Kingfisher Airlines попыталась присвоить себе часть заслуг в изменениях, произошедших в Jet Airways.

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Но на этом забавная рекламная война не закончилась. Третья авиакомпания, FlySmartAir, решила не отставать и установила свой билборд над рекламой двух других авиакомпаний с объявлением: "Мы не изменились, мы по-прежнему самый умный способ летать". Этим ходом FlySmartAir попыталась представить себя как стабильную и надежную авиакомпанию, которая не нуждается в изменениях, подчеркивая свое постоянное стремление к разумному и эффективному ведению бизнеса.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Olya_lolyaa.