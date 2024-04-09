Чистые пруды в центре Москвы не всегда носили такое благозвучное название. В XVI-XVIII веках их именовали "Поганые пруды" из-за крайне антисанитарного состояния этих водоемов.

Раньше здесь располагались Мясницкая слобода – кварталы, где торговали мясники. Отходы их производства сбрасывались прямо в пруд, отравляя воду и создавая ужасную вонь. К тому же сточные воды из близлежащих районов также стекали в эти водоемы.

Со временем Поганые пруды стали настоящей угрозой для здоровья москвичей. В 1703 году Петр I издал указ о запрещении сброса нечистот в водоемы и обязал ремесленников устроить для этого специальные ямы.

Кого можно назвать коренным москвичом

Фаворит Петра I Александр Меньшиков принял кардинальные меры по расчистке и благоустройству прудов. Были очищены и укреплены берега, проложены дренажные трубы, устроены фонтаны и каскады для циркуляции воды. После этих масштабных работ водоемы обрели свое нынешнее название – Чистые пруды.