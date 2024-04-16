В послевоенные годы в Советском Союзе активно велось массовое жилищное строительство. При этом большинство жилых домов возводилось либо пятиэтажными, либо девятиэтажными. Выбор такой этажности был продиктован экономическими и техническими соображениями того времени.

Пятиэтажные дома, получившие народное название "хрущевки", строились с 1957 по 1985 год с целью быстрого создания недорогого жилья для переселения жителей из сел в быстро растущие города. Интересно, что идею строить пятиэтажки принадлежит Виталию Лагутенко, дед солиста группы «Мумий Тролль». Именно он разработал документацию на основе французского прототипа.

Пять этажей считались максимальной высотой, при которой, согласно французским строительным нормам, не требовалась установка лифтов и мусоропроводов, что существенно удешевляло и ускоряло строительство.

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В более крупных городах возводились девятиэтажные жилые дома. Выбор именно такой этажности объяснялся требованиями советских строительных норм. По этим нормативам, на девятиэтажное здание требовался всего один лифт. Начиная с десяти этажей, необходимо было устанавливать два лифта, один из которых должен был быть грузовым.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @Eskvortsov.