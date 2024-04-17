В 1980 году компания Mattel выпустила серию кукол под названием "Вестерн Барби". Эта линейка должна была вызвать ассоциации с жизнью на Диком Западе и привлечь новую аудиторию покупателей. Однако кукла получилась довольно странной и непривлекательной внешне.

Главной "фишкой" Вестерн Барби был механизм, позволявший кукле подмигивать. Для этого на ее веки наносился специальный материал. К сожалению, со временем этот материал деформировался, и куклы начали выглядеть крайне нелепо – с одним глазом полностью открытым, а другим прищуренным.

Почему все бананы в мире являются клонами

Неудачный дизайн и проблемы с качеством сделали «Вестерн Барби» одной из самых провальных линеек в истории компании.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @Bersreview.