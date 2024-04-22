Блогер @listopad_diana показала, как выглядит самое престижное кладбище в мире – некрополь Реколета, расположенный в центре Буэнос-Айреса.

Основанное в 1822 году, кладбище Реколета занимает обширную территорию в 5,5 гектара и включает в себя более 4700 захоронений, среди которых останки президентов, военачальников, деятелей культуры и представителей богатейших аргентинских семей.

По некоторым данным, приобретение небольшого нового участка для захоронения на Реколете может стоить $250 000 в зависимости от местоположения и размера.

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Следует отметить, что захоронения на Реколете доступны только жителям Буэнос-Айреса из-за строгой системы правил и ограниченного пространства. Многие богатые семьи столетиями владеют семейными усыпальницами на этом престижном кладбище.