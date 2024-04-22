Великолукская наступательная операция Красной Армии, длившаяся с ноября 1942 года по январь 1943, часто остается в тени более масштабных сражений Великой Отечественной войны. Однако ее значение трудно переоценить, так как она стала первой крупной наступательной операцией советских войск после разгрома под Москвой и изменила ход всей Второй мировой войны.

Одна из ключевых задач Великолукской операции состояла в том, чтобы сдерживать значительные силы врага на данном участке фронта и не допустить их передислокацию на юг для пополнения немецкой армии, ведущей бои в Сталинградском сражении.

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В начале 1942 года войска вермахта начали мощное наступление на Сталинград, стремясь овладеть этим важнейшим транспортным узлом на Волге. Гитлеровское командование бросило в бой все имевшиеся резервы. В таких условиях ликвидация Великолукского выступа и разгром находившейся там группировки немецко-фашистских войск имели стратегически важное значение.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @Demidov.