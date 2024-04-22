Идея о том, что наша реальность – это всего лишь симуляция, созданная высокоразвитой цивилизацией или сверхразумом, будоражит умы многих любителей научной фантастики. Однако недавний эксперимент ученых показал, насколько сложно было бы создать нечто подобное на практике.

Исследователи взяли одну из самых мощных современных видеокарт и поставили перед ней задачу: просимулировать поведение маленького компонента клетки. Несмотря на огромную вычислительную мощь, видеокарта работала целые сутки, а за это время ей удалось просимулировать лишь несколько наносекунд процессов, происходящих в клетке.

Почему все бананы в мире являются клонами

Создание полноценной симулированной реальности, неотличимой от настоящей, – требует вычислительных мощностей, которые превосходят все имеющиеся в распоряжении человечества ресурсы. По крайней мере, на данном этапе развития технологий.