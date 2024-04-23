В Советском Союзе вместо термина «полиция» использовалось название «милиция», что отражало идеологические взгляды того времени.

После Октябрьской революции 1917 года большевики стремились создать новый государственный аппарат, отличный от царского режима. Они хотели разорвать связь с дореволюционной полицией, которая ассоциировалась с репрессиями и произволом. Термин «полиция» имел негативные коннотации, поэтому его заменили на «милицию», что должно было отражать гуманную и народную сущность новой правоохранительной системы.

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Советская милиция позиционировалась как народная организация, призванная защищать интересы трудящихся масс. Она должна была выступать не как карательный орган, а как «помощник и друг» простых граждан. Этот идеологический подход был характерен для коммунистической риторики того времени.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @Demidov.