В истории Российской империи существовала удивительная традиция – все царицы и императрицы при крещении получали одинаковое отчество Федоровна.

Этот обычай может показаться странным, ведь большинство супруг российских монархов были выходцами из европейских королевских и герцогских семей, где подобной традиции отчеств не существовало.

Однако причина этой традиции коренится в глубоком почитании чудотворной иконы Божией Матери "Федоровская" в царствующем доме Романовых.

Какие русские фамилии самые древние

Отчество Федоровна носили такие выдающиеся императрицы, как Екатерина II Великая, Мария Федоровна – супруга Павла I, и Александра Федоровна – жена последнего российского императора Николая II.