Принцесса Диана была известна на весь мир, но у нее были две младшие сестры – леди Сара Маккоркодейл и леди Джейн Феллоуз, чьи жизни протекали менее публично.

Леди Сара Маккоркодейл, старшая из сестер Дианы, вышла замуж в 1980 году за Нила Маккоркодейла. Интересно, что в 1977 году, за несколько лет до знакомства с Дианой, Чарльз коротко встречался с ее старшей сестрой Сарой.

Младшая сестра Дианы, леди Джейн Феллоуз, была замужем за сэром Роберт Феллоузом, потомственным дворянином. Их брак считался одним из самых крепких в британской аристократии.

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В отличие от Дианы, сестры вели преимущественно закрытый образ жизни и не привлекали столь пристального внимания прессы. Тем не менее, они поддерживали тесные отношения с принцессой Уэльской до самой ее трагической гибели в 1997 году.