Обручальное кольцо – один из самых узнаваемых символов брака и супружеской верности. Но почему именно безымянный палец руки стал традиционным местом для его ношения? Ответ кроется в древних верованиях и анатомических представлениях прошлого.

Во многих культурах считалось, что безымянный палец напрямую связан с сердцем посредством особой вены, называемой веной аморис. Эта вена, как полагали, шла прямиком от безымянного пальца к самому сердцу, символизируя прочную связь между кольцом и любовными чувствами.

Что такое «зеница ока» на самом деле

Хотя современная анатомия говорит о том, что все вены рук ведут к сердцу, в прошлом это поверье было широко распространено.