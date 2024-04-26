Бутырская тюрьма, расположенная на севере Москвы, является одним из старейших исправительных учреждений не только в российской столице, но и во всей стране. Ее история берет начало в далеком 1771 году по указу императрицы Екатерины II. Через стены Бутырского замка проходили потоки заключенных, временно содержавшихся здесь перед отправкой в другие места лишения свободы по всей Российской империи.

В конце советской эпохи это учреждение было преобразовано в следственный изолятор. Его камеры стали местом предварительного заключения лиц, арестованных по уголовным делам на время проведения расследования и судебного процесса. Таким образом, некогда пересыльная тюрьма трансформировалась в специализированное пенитенциарное учреждение для временного содержания подследственных.

Почему в СССР вместо полиции была милиция

За свою долгую историю Бутырская тюрьма видела многих известных узников, среди которых были декабристы, народовольцы, участники революционного движения. Здесь отбывали наказание писатели Александр Солженицын, Варлам Шаламов, Владимир Маяковский.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @Eskvortsov.