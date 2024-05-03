В советское время было принято устраивать небольшое окно между ванной комнатой и кухней. Казалось бы, незначительная деталь, но на самом деле она имела важное функциональное назначение.

Прежде всего, такое окно служило источником естественного освещения для ванной комнаты. В те времена ванные нередко не имели отдельных окон, и единственным светом, проникавшим внутрь, был свет из кухни. Это позволяло экономить на электричестве, которое в советских домах иногда отключали на несколько часов в день.

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Кроме того, окно между ванной и кухней играло роль аварийного выхода в чрезвычайных ситуациях. Если, к примеру, в ванной комнате случался пожар или затопление, через это окно человек мог выбраться на кухню и далее – в коридор.