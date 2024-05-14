В Советском Союзе с 1971 года на фасады панельных домов начали наклеивать стеклянную плитку размером 2х2 сантиметра. Это решение было продиктовано не только эстетическими соображениями, но и имело важное практическое значение.

Дело в том, что бетонные панели, из которых строились типовые панельные дома, обладали пористой структурой. Со временем в этих порах скапливалась влага, что способствовало образованию плесени и грибка на фасадах зданий. Покрытие из стеклянной плитки позволяло решить эту проблему, уменьшая пористость бетонных плит и не давая влаге проникать внутрь.

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Кроме того, стеклянная плитка обладала еще одним важным свойством – она отражала солнечные лучи, не позволяя бетонным панелям сильно нагреваться в летнее время. Это помогало поддерживать комфортную температуру внутри квартир.

Использование стеклянной плитки на фасадах панельных домов в СССР было не просто декоративным решением, но и имело важное практическое значение. Подробнее об этом смотрите в видео.