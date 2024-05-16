Своим названием Садовое кольцо обязано историей, которая берет начало в далеком XVII веке. В те времена по указу царя Бориса Годунова в Москве для укрепления обороны города был возведен Земляной вал – мощное фортификационное сооружение протяженностью около 16 километров.

Спустя два столетия, когда угроза нападения на Москву отступила, вал утратил свое оборонное значение. В начале XIX века было принято решение выровнять территорию бывшего вала и проложить на его месте кольцевую улицу. Новая магистраль состояла из широких бульваров, разделенных узкими проезжими частями для экипажей.

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Однако с течением времени зеленые палисадники исчезли, уступив место каменным мостовым и проезжим частям для растущего числа экипажей, а позднее - автомобилей. Так что в наши дни на Садовом кольце уже не осталось ни садов, ни зеленых насаждений, которые когда-то украшали эту часть Москвы. Название осталось лишь данью исторической традиции.