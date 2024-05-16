В советские времена проблема клещей в нашей стране стояла очень остро, но властями принимались беспрецедентные меры для борьбы с этими опасными переносчиками инфекций. В отличие от сегодняшней ситуации, когда клещи расплодились по всей территории России, в СССР их численность жестко контролировалась.

В борьбе с лесными клещами советские специалисты не жалели ни сил, ни средств. Применялись масштабные акарицидные обработки лесов и мест массового пребывания людей химическими инсектицидами. Причем использовались мощные препараты, такие как ДДТ – ядохимикат, чье производство было налажено в СССР.

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Подобные радикальные меры действительно позволяли держать под контролем численность клещей на обширных территориях СССР. Сегодня, с ужесточением экологических норм, применение столь жестких химических методов невозможно.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @Demidov.