Отравляющие вещества представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды. Одним из самых опасных химических веществ считается отравляющий агент Х, также известный как VX. Это бесцветная, маслянистая жидкость без запаха, которая была разработана в качестве нервно-паралитического отравляющего вещества.

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Крайне малая доза агента Х, примерно 10 миллиграммов, может оказаться смертельной для человека. Агент Х является одним из самых токсичных нервно-паралитических веществ, когда-либо созданных человеком. Его чрезвычайно высокая токсичность и стойкость делают его непригодным для какого-либо применения, кроме как в качестве химического оружия массового поражения.

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