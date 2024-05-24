Лаки Даймонд Рич считается самым татуированным человеком в мире. Его тело покрыто более чем 1000 татуировками, полностью закрывающими каждый участок кожи, включая веки, губы и уши.

Начав процесс татуировки в молодости, Рич постепенно превратил свое тело в живой холст для искусства.

Рич всегда был творческой и немного эксцентричной личностью. Уже в 16 лет он решил связать свою жизнь с цирковым искусством и отправился в путешествие с бродячей труппой. Кочевая жизнь открыла перед ним новые горизонты и позволила познакомиться с разными культурами и традициями.

Знаменитости, которые сидели в тюрьме

Во время гастролей юный Рич увлекся татуировками. Его первым рисунком стала маленькая жонглерская булава на бедре. Выбор такого интимного места был продиктован желанием скрыть тату от строгой матери. Но страсть к нательной живописи только разгоралась.