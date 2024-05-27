Имя великого испанского художника-сюрреалиста Сальвадора Дали тесно связано с одним из самых узнаваемых брендов в

мире – "Чупа-чупс". Логотип этой компании, производящей популярные леденцы на палочке, был создан по эскизу самого Дали.

В 1961 году глава фабрики "Чупа-чупс" Энрике Бернат обратился к Дали с просьбой разработать дизайн логотипа для бренда.

Энрике Бернат являлся давним другом Сальвадора Дали, и высоко ценил его талант и мастерство. Для того чтобы привлечь великого художника к созданию логотипа своей компании, Бернат преодолел немалое расстояние – он проделал путь около двухсот километров до самого края Каталонии, где в то время жил и работал Дали.

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Вдохновение настигло Дали практически мгновенно – всего за один час он успел запечатлеть на первом попавшемся под руку листе газеты набросок, ставший впоследствии культовым логотипом «Чупса-Чупса».