Королевские семьи на протяжении веков разделяли страсть к домашним питомцам, особенно к собакам. Многие монархи находили в своих четвероногих компаньонах не только преданных друзей, но и неизменных спутников в жизненных испытаниях.

Всем известна любовь покойной королевы Елизаветы II к корги. Однако помимо нее многие другие монархи разделяли любовь к четвероногим. Так, королева Виктория была еще более знатной любительницей собак – у нее был кинг-чарльз-спаниель и бордер-колли.

Любил собак и российский император Петр Первый. У него был гладкошерстный терьер, в честь которого Петр даже назвал один из военных кораблей.

Почему у российских императриц было одинаковое отчество

Монархи всегда стремились окружить себя живыми существами, которые могли скрасить их одиночество и стать истинными друзьями в мире дворцового этикета и условностей. Королевские питомцы занимали особое место, часто становясь полноправными членами правящих семей.