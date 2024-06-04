Кирибати – это крошечная островная нация в центральной части Тихого океана, простирающаяся на территории сразу четырех полушарий. Это уникальное географическое положение делает ее одной из самых удивительных и малоизвестных стран мира.

Республика Кирибати состоит из 33 атоллов и островов, разбросанных на огромной акватории. Ее земли находятся в Северном и Южном полушариях, а также пересекают линию перемены дат и, соответственно, принадлежат к Западному и Восточному полушариям.

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Несмотря на крошечные размеры, с общей сухопутной территорией всего 811 кв. км, Кирибати владеет колоссальными морскими владениями – около 3,5 млн квадратных метров.

Подробнее об этом островном государстве рассказал в своем видео блогер @egor_shows.