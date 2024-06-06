Американский Пентагон, штаб-квартира Министерства обороны США, является одним из самых узнаваемых зданий в мире благодаря своей уникальной пятиугольной форме.

Однако эта необычная конструкция не была просто архитектурным капризом – за ней скрывается интересная история.

Когда в начале 1940-х годов Соединенные Штаты готовились к вступлению во Вторую мировую войну, правительство осознало необходимость создания централизованного командного центра для координации военных действий.

Для строительства нового объединенного штаба был выбран участок недалеко от реки Потомак. Однако его форма и размеры были довольно необычными и ограниченными. Архитекторам пришлось проявить изобретательность, чтобы разместить на этом пятиугольном пространстве огромное здание, способное вместить тысячи сотрудников.

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Пятиугольная форма Пентагона была выбрана не только из-за особенностей участка, но и для обеспечения максимальной эффективности использования внутреннего пространства. Благодаря своей геометрической форме Пентагон имеет очень короткие внутренние коридоры, соединяющие разные части здания, что облегчает перемещение персонала и документов.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @egor_shows.