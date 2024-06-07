Сиеста в Китае имеет свои особенности и отличается от традиционного представления о послеобеденном отдыхе в других странах. В Китае нет культуры продолжительного дневного сна, однако существует общепринятая традиция обеденного перерыва и общего времени для ужина.

Во всем Китае общий обеденный перерыв длится с 12 до 1 часа дня. В это время большинство офисов и предприятий закрываются, чтобы дать своим сотрудникам возможность пообедать.

Где находится страна, раскинувшаяся на четырех полушариях

После обеденного перерыва китайцы возвращаются к своим обязанностям и продолжают работать до вечера. Однако в 6 часов вечера наступает время ужина, которое является общим для всего населения страны. В это время большинство ресторанов и заведений общественного питания открыты и готовы принять посетителей.