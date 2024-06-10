Япония известна не только своими высокими технологиями и трудолюбивым народом, но и рядом весьма необычных профессий, которые могут показаться странными для жителей других стран.

Одной из таких профессий является работа в качестве "поддельного гостя" на свадьбах. В японской культуре свадьба считается очень важным событием, и желательно, чтобы на ней присутствовало как можно больше гостей.

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Специализированные агентства нанимают актеров, которые играют роль родственников, друзей или коллег на свадебной церемонии. Эти актеры заранее проходят инструктаж, чтобы соответствующим образом вести себя на мероприятии и поздравлять молодоженов.

Подробнее об остальных профессиях рассказала в своем видео @olya_lolyaa.